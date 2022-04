- Advertisement -

Disponibile modulo per imprese da inviare a Mise e Maeci. Controlli su notifiche mancanti o incomplete

AgenPress. E’ stata pubblicata la circolare con cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale forniscono indicazioni operative sull’obbligo di notifica, almeno dieci giorni prima dell’avvio dell’operazione, previsto per le imprese italiane o stabilite sul territorio nazionale che intendano esportare i rottami ferrosi, strategici per le filiere produttive, fuori dall’Unione europea.

La misura, introdotta dal Governo nel decreto recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, sarà in vigore fino al 31 luglio 2022 e prevede sanzioni amministrative, per chi non osservi l’obbligo di notifica, pari al 30% del valore dell’operazione e comunque non inferiore a euro 30 mila per ogni singola operazione.

Nella circolare viene inoltre precisato che verranno effettuati controlli su mancate notifiche ovvero su notifiche incomplete di concerto con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane.

Per venire incontro alle richieste delle imprese e al fine di acquisire una completa informativa sull’export di rottami ferrosi è stato pertanto predisposto un modulo – disponibile sui siti internet dei due Ministeri – che dovrà essere inviato alle due seguenti caselle email:

Per maggiori informazioni:

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043306-export-pubblicata-circolare-su-obbligo-notifica-rottami-ferrosi