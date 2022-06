Festeggiare il Canada Day… con un’eTA!

- Advertisement -

AgenPress. Il 1 luglio è il Canada Day, il giorno in cui il Canada festeggia la sua indipendenza. In tutto il Paese vengono organizzate feste, spettacoli e cortei. Vuoi vivere i festeggiamenti in prima persona? Richiedi subito un’eTA Canada per viaggiare.

Il modulo si compila velocemente online e l’autorizzazione di viaggio, approvata nel giro di qualche giorno, ti viene inviata direttamente per e-mail.

Storia della festa

Il Canada Day commemora la nascita della Confederazione canadese. Fino al 1867, il Canada era costituito da diverse colonie britanniche e francesi. Il British North America Act, anche noto come Constitution Act, fu approvato il 1 luglio 1867 per unire Alto Canada, Basso Canada, Nuova Scozia e del Nuovo Brunswick nel Dominion del Canada, parte dell’Impero britannico.

Nel 1879, il 1 luglio fu dichiarato giorno festivo. All’epoca, tuttavia, la festa veniva celebrata solo su scala ridotta in alcune regioni. A partire dal 1917, le celebrazioni hanno cominciato a essere più diffuse, ampliandosi sempre di più nel corso degli anni.

Canada Day, Fête du Canada o Dominion Day?

Questa festa ha svariati nomi. Fino al 1962 si è chiamata Dominion Day, anche se nel 1946 ci fu un tentativo di proposta di legge per cambiarne il nome in Canada Day. La proposta all’epoca non fu approvata dal Senato. All’inizio degli anni ’80, però, sempre più canadesi si riferivano alla festa con il nome di Canada Day, in parte perché rendeva meglio la traduzione in francese Fête du Canada. Tuttavia, molti critici volevano rimanere fedeli al nome originale Dominion Day e consideravano il nuovo nome una negazione della storia. Nel 1982, anno in cui il Canada ottenne la piena indipendenza, il nome venne ufficialmente cambiato in Canada Day.

Le celebrazioni

Il Canada Day si festeggia in tutto il Paese tramite spettacoli pirotecnici, festival, cortei, concerti e barbecue. Le modalità di celebrazione della festa variano molto di regione in regione. Le cerimonie più importanti si svolgono nella capitale Ottawa, dove il Governatore e il Primo Ministro del Canada tengono un discorso. Perfino la famiglia reale britannica ha visitato Ottawa diverse volte in occasione del Canada Day.

Richiedi un’eTA o un visto per il Canada

Stai leggendo questo articolo troppo tardi? Anche se non hai ancora in programma di viaggiare, puoi già presentare una richiesta per un’eTA Canada per l’anno prossimo. Una volta approvata, infatti, l’eTA è valida per ben cinque anni, durante i quali potrai recarti in Canada tutte le volte che lo desideri. Ciascun soggiorno potrà però durare al massimo sei mesi consecutivi.

Informati in anticipo se soddisfi tutti i requisiti legati all’eTA Canada. In caso contrario, nella maggior parte dei casi ti sarà possibile richiedere un visto.