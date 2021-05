Fiammetta Modena (FI), Governo: “In 100 giorni segnato punto di svolta per il Paese”

AgenPress. A 100 giorni dalla nascita del Governo è tempo di bilanci. “Il 23 maggio il Governo Draghi ha tagliato il traguardo dei suoi primi 100 giorni. In questi 100 giorni chi pensava – o magari oggi lo fa con un po’ di bile – che il Governo non segnasse effettivamente un punto di svolta ha commesso sicuramente un errore” dice la senatrice di Forza Italia Fiammetta MODENA, membro delle commissioni Bilancio e Giustizia di Palazzo Madama.

Per MODENA l’esecutivo guidato da Mario Draghi “non è solo un punto di svolta nei confronti della precedente maggioranza ma è un punto di svolta sostanziale per il Paese a partire dalla campagna di vaccinazione”. “Ma non è solo quello – precisa la senatrice – ci sono state importantissimi cambiamenti anche nel modo in cui sono state fatte le nomine. Come quella, ad esempio, di Elisabetta Belloni a direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis)”.

“Senza dimenticare che la partita del Recovery è stata presentata in tempo all’Europa: anche questo è stato fatto in questi 100 giorni – ricorda la senatrice – come pure il rientro a scuola dei ragazzi si è avuto proprio in questi 100 giorni.

Noi eravamo abituati ad un clima ben diverso – continua l’esponente forzista – dalle primule ai banchi a rotelle” tutti ricorderanno “le polemiche che ci sono state”. “Oggi le cose sono state messe in fila. Ovviamente c’è ancora da fare ma nei prossimi 100 giorni arriveranno altre normative importanti.

Penso alle semplificazioni e al fondo che accompagna il Recovery. Se questo è il passo credo che anche tra 100 giorni, quando conteremo i 200 giorni del Governo Draghi, avremo altre buone notizie” conclude FIAMMETTA MODENA.