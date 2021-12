Fiammetta Modena (FI): Smart working, “Politica rifletta sui disagi che ha procurato”

- Advertisement -

AgenPress. “Lo smart working, che ha vantaggi e svantaggi, non ha interessato solo la Pubblica Amministrazione ma anche le aziende private. Credo che sia importante riflettere sui problemi che hanno avuto le imprese per l’ accesso agli istituti bancari. Potere avere gli appuntamenti è stata infatti una impresa titanica perché gli impiegati operavano non in presenza.

C’è chi si è espresso a favore della continuazione di questo tipo di attività, poiché vi è una diminuzione dei costi, ma non dimentichiamo che le banche svolgono un servizio tale per cui il contatto diretto con l’utenza e i correntisti è fondamentale. Ci auguriamo quindi che si apra una riflessione anche su questo aspetto”.

Lo dichiara, la senatrice di Forza Italia e componente della commissione Giustizia di Palazzo Madama, Fiammetta Modena.