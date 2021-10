Forza Nuova. Meloni, la sinistra poteva scioglierla nei 9 anni anni che ha guidato gli Interni

- Advertisement -

AgenPress – “Negli ultimi nove anni la sinistra ha avuto il Ministero dell’Interno in mano e se ne sono accorti oggi: hanno consentito a esponenti di Forza Nuova di trovarsi in piazza quando non dovevano trovarsi in piazza, e gli hanno consentito di arrivare alla Cgil senza proteggerla. A me pare che alla sinistra e al Governo questa roba giovi parecchio“.

Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, a Torino per sostenere il candidato sindaco di Torino Bellissima e del centrodestra Paolo Damilano, in risposta a chi gli chiedeva se fosse d’accordo con lo scioglimento di Forza Nuova.

“Noi siamo sempre stati per fermare qualsiasi organizzazione eversiva, la domanda che ho da fare è: perché non l’ha mai fatto la sinistra?”.