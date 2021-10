Forza Nuova. Mozione Fiano per scioglimento. Letta, risorge la violenza fascista e squadrista

- Advertisement -

AgenPress – “Lunedì presenteremo una mozione urgente alla Camera per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti. Non è più possibile tollerare questo insulto continuo ai valori democratici della Costituzione. Queste violenze non possono passare sotto silenzio”.

Così il deputato Pd, Emanuele Fiano, al quale fa eco Francesco Boccia. “Sandro Pertini diceva che il fascismo non è un’opinione, è un crimine. L’attacco alla Cgil è stato un attacco al cuore della nostra democrazia. Non stiamo più parlando di Green pass o vaccini.

Chi ieri ha utilizzato i dubbi e le perplessità di persone in buona fede per creare caos a Roma e Milano è un delinquente. Sono fascisti e come tali vanno trattati. Proporremo in Parlamento lo scioglimento di Forza nuova e di tutte le organizzazioni che si richiamano al fascismo che hanno partecipato a questa pagina nera della nostra storia“.

“Quello che è successo è molto grave, perché è l’indicazione di un malessere diffuso che esiste, che va capito e non sottovalutato e perché c’è il risorgere della violenza fascista e squadrista, ho sentito parole vaghe in queste ore, ma quando ci sono di mezzo Fiore e Forza Nuova non stiamo parlando di qualcosa che è difficilmente identificabile”, ha detto Enrico Letta.

“Bisogna che non ci sia nessuna forza politica che legittimi in un modo o in un altro queste forme di violenza. Oggi tutti hanno condannato, ma la vicenda è nata perché sono mesi che ci sono ambiguità su questi temi”.