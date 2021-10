Forza Nuova. Senato: l’aula approva ordine del giorno di Pd, M5s, Leu e Iv per lo scioglimento

- Advertisement -

AgenPress – L’aula del Senato ha approvato l’ordine del giorno presentato da Pd, M5s, Leu, Iv, Autonomie sul divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e lo scioglimento di Forza nuova. La votazione è avvenuta per alzata di mano. L’Aula ha anche approvato la mozione presentata da Fi, FdI e Lega per contrastare ogni forma di violenza e di totalitarismo.

L’ordine del giorno chiede al Governo di valutare le modalità per dare seguito al dettato costituzionale e alla normativa vigente in materia di divieto di riorganizzazione del partito fascista, adottando provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza Nuova e dei movimenti politici di chiara ispirazione fascista.

La mozione del centrodestra, invece, chiede al Governo di valutare le modalità di applicazione delle misure previste dalla legge per contrastare tutte le realtà eversive dell’ordinamento democratico e per dare seguito agli accertamenti della magistratura.