Ft. Ue verso sospensione accordo con Mosca sui permessi di viaggio dei cittadini russi nei territori comunitari

AgenPress – Dopo le pressioni esercitate da diversi stati membri, l’Unione Europea si appresta a sospendere l’accordo con Mosca sui permessi di viaggio dei cittadini russi nei territori comunitari. Lo riporta il Financial Times precisando che il provvedimento potrebbe essere adottato già la settimana prossima dai ministri degli Esteri dell’Ue per assecondare le richieste di quei Paesi, come Repubblica Ceca e Polonia, che hanno già bloccato autonomamente il rilascio dei documenti e vogliono che anche gli altri si allineino.

Altri però hanno continuato a garantire i documenti di viaggio, consentendo ai russi con visti di circolare liberamente nell’area Schengen. Come primo passo, l’Ue si appresta a dare sostegno politico alla sospensione dell’accordo Ue-Russia nella due giorni di riunione a Praga, che si aprirà martedì.

“Non è appropriato per i turisti russi girare per le nostre città. Dobbiamo inviare un segnale alla popolazione russa che questa guerra non è ok, non è accettabile”, afferma un funzionario europeo con il Financial Times. Parte dell’accordo del 2007 fra l’Ue e la Russia è stato sospeso alla fine di febbraio e riguardava solo i funzionari del governo e gli uomini d’affari. Una sospensione più ampia riguarderebbe il trattamento preferenziale per tutti i russi quando richiedono i visti europei: a loro verrebbero richiesti più documenti rendendo i visti più costosi e allungando i tempi di attesa.

“Siamo in una situazione eccezionale che richiede misure eccezionali. Vogliamo andare anche oltre”, riferisce un funzionario europeo, sottolineando che ulteriori cambiamenti potrebbero essere introdotti entro la fine dell’anno. In ogni caso non sembra al momento esserci il consenso a Bruxelles per ulteriori misure per ridurre il numero di visti emessi o il loro completo stop.