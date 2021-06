G7. Biden, accordo sul lavorare insieme per prevenire e affrontare pandemie future

AgenPress – Un G7 “collaborativo e produttivo”: mettere fine alla pandemia e rilanciare la ripresa sono stati i temi centrali. Lo afferma il presidente Joe Biden nella conferenza finale del G7, ringraziando Boris Johnson per l’ospitalità. “Abbiamo fatto progressi nel ristabilire la credibilità americana fra i nostri amici più stretti”, ha detto Biden. “C’è accordo sul lavorare insieme per prevenire, anticipare e affrontare pandemie future”, afferma Joe Biden nella conferenza finale del G7 definito “straordinario”.

Il presidente americano ha anche riferito che il G7 ha appoggiato la minimum tax globale del 15% che “ferma la corsa al ribasso” delle tasse. Sul tema del clima il presidente Usa dice che “è urgente e essenziale” la transizione del mondo verso l’energia pulita.

Il piano per le infrastrutture lanciato dal G7 in alternativa alla Via della Seta è “più equo di quello di Pechino”, afferma Joe Biden nella conferenza finale del G7, decidendosi “soddisfatto del risultato” del vertice. Il presidente americano quindi ribadisce che “l’America è tornata, ho percepito un senso di entusiasmo per il ritorno dell’America al tavolo, per il suo impegno”. La democrazia è in gara con le autocrazie del mondo, afferma Biden dicendosi “soddisfatto” di quello che è uscito dal G7 sulla Cina.

Pechino deve iniziare ad agire con maggiore responsabilità, aggiunge Biden, ribadendo comunque di non volere alcun conflitto con la Cina. Il presidente Usa ha fatto notare che il mondo non ha ancora avuto accesso ai laboratori di Wuhan in Cina per capire se l’epidemia di Covid-19 sia naturale o abbia a che fare con “esperimenti”. Biden ha ricordato che il G7 farà in modo di ottenere dalla Cina una maggiore trasparenza.

Riguardo al tema della lotta alla pandemia il presidente americano ha confermato che gli Usa doneranno 500 milioni di dosi di vaccino anti-Covid ai Paesi in via di sviluppo, di cui 200 milioni entro la fine di quest’anno.