Gas. Ue, si stanno esaminando tutte le opzioni e valutare le possibilità per mettere un tetto al prezzo

- Advertisement -

AgenPress – “Stiamo esaminando a livello tecnico la questione del tetto al prezzo” del gas e “valutiamo tutte le possibilità”.

Lo ha detto la vicedirettrice generale per l’energia della Commissione europea Mechthild Wörsdörfer parlando ai deputati della commissione Industria del Parlamento Ue. “Prima ascolteremo i ministri dell’energia”, che si riuniranno venerdì prossimo, “poi avanzeremo opzioni concrete”, ha precisato.

- Advertisement -

“La presidente von der Leyen terrà il 14 settembre”, alla plenaria dell’Europarlamento di Strasburgo, “il discorso sullo stato dell’Unione e posso assicurarvi che ci sarà molto sull’energia, con dettagli su misure per i prezzi”.

I ‘price cap’ al gas, ha spiegato la funzionaria, “possono essere di diversi tipi, come quello sulle importazioni dalla Russia, oppure applicati all’interno dell’Ue, sul mercato all’ingrosso o al dettaglio, stiamo valutando tutte le possibilità”.

“Prima ascolteremo i ministri dell’energia, poi avanzeremo opzioni concrete. Sul medio e lungo termine stiamo prendendo in considerazione una riforma del mercato dell’elettricità – ha proseguito – ma ci vorrà del tempo, non arriverà domani”. In settembre, “lanceremo una campagna di comunicazione sul risparmio di energia pensiamo che in questo momento sia un passo necessario insieme a tutti gli altri”.