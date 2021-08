Gaza. Guterres chiede il cessate fuoco. Tornare ai negoziati tra israeliani e palestinesi

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “I combattimenti devono fermarsi immediatamente. Razzi e mortai da una parte, bombardamenti aerei e di artiglieria dall’altra devono cessare. Mi appello a tutte le parti affinché prestino attenzione a questa richiesta”.

Lo ha detto il segretario generale Antonio Guterres alla riunione del Consiglio di Sicurezza su Israele e Gaza, definendo le attuali ostilità “assolutamente spaventose”.

“I combattimenti rischiano di trascinare israeliani e palestinesi in una spirale di violenza con conseguenze devastanti per entrambe le comunità e per l’intera regione creando potenzialmente un nuovo luogo di pericolosa instabilità”.

“Quest’ultimo ciclo di violenza perpetua i cicli di morte, distruzione e disperazione e spinge più lontano ogni speranza di coesistenza e pace. L’Onu sta attivamente coinvolgendo tutte le parti verso un cessate il fuoco immediato”.

“L’unico modo per andare avanti è tornare ai negoziati con l’obiettivo di due Stati, più a lungo continua questo ciclo di violenza, più difficile sarà raggiungere l’obiettivo finale”, ha aggiunto Guterres alla riunione del Consiglio di Sicurezza Onu.