Germania. 5 cadaveri trovati in una casa: trucidata un’intera famiglia, tre vittime sono bambini

AgenPress – La polizia tedesca ha trovato cinque corpi in una casa a Koenigs Wusterhausen, a sud-est di Berlino. Gli investigatori sospettano che le vittime siano state uccise. Gli agenti sono stati allertati da qualcuno che ha segnalato che i residenti della casa non si vedevano da giorni. I cinque morti trovati in una casa vicino Berlino sono due quarantenni e tre bambini di 10, 8 e 4 anni che vivevano tutti insieme nell’appartamento. Lo hanno riferito gli investigatori che hanno trovato sui corpi delle vittime colpi di arma da fuoco e ferite da taglio.

Non sono noti, per il momento, altri dettagli che aiutino a capire la dinamica dell’orrore. Ciò che è davvero accaduto a Senzig, piccola località di Koenig Wusterhausen, resta un giallo aperto. Gli inquirenti hanno trascorso molte ore sul posto a mettere insieme reperti che possano spiegare nelle prossime ore o nei prossimi giorni qualcosa in più. Non è ancora affatto chiaro, ad esempio, se fra le vittime ci sia anche l’artefice del massacro o se il killer sia qualcuno arrivato da fuori. Oppure se siano state trovate le armi che hanno provocato le ferite mortali.

I media locali riportano che la famiglia era in quarantena, ma al momento non sono noti dettagli che aiutino ad avere un’idea di quanto è accaduto. “Sui cadaveri sono state rilevate ferite da taglio e da colpi di arma da fuoco”, ha confermato Bantelon, che ha aggiunto: “È stata attivata la commissione omicidi, perché si indaga sull’ipotesi di un delitto”.