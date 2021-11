Germania. Appello Ministro Salute Jens Spahn. A fine inverno i tedeschi saranno vaccinati, guariti o morti

- Advertisement -

AgenPress – “Quasi tutti i tedeschi alla fine dell’inverno saranno vaccinati, guariti o morti“. Così il ministro della Salute, Jens Spahn, che rivolge un drammatico appello alla cittadinanza affinché si vaccini. “Con la variante Delta è molto probabile – ha aggiunto -. Le persone non vaccinate con grande probabilità contrarranno il Covid”.

Nel corso della conferenza stampa di oggi a Berlino, Spahn non ha usato mezzi termini per rivolgere un drammatico appello ai suoi connazionali affinché si vaccinino.

“Questo con la variante Delta è molto probabile che accada. Non è una questione puramente personale, è un dovere di solidarietà ricevere il vaccino”, ha aggiunto. Le persone non vaccinate con grande probabilità contrarranno il Covid, ha spiegato, nel giorno in cui il Paese ha fatto registrare altri 30.643 casi in 24 ore, secondo i dati dal Robert Koch Institut, che risentono dell’effetto weekend, ma che tuttavia sono di molto superiori a quelli di una settimana fa, quando ne erano stati 23.607.

Spahn ha aggiunto che “Moderna è un vaccino buono, sicuro e molto efficace”, rassicurando la cittadinanza sul fatto che il cosiddetto booster, per tanti tedeschi vaccinati con Biontech-Pzifer, dovrà avvenire con una dose di Moderna. Una circostanza che ha aperto forti polemiche in Germania. Il ministro ha inviato una lettera ai medici dei Laender, avvertendo che, a causa di una mancanza di rifornimenti sufficienti di dosi Biontech, il richiamo dovrà essere effettuato anche con dosi Moderna.