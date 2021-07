Germania. Merkel, immagini spettrali. Aiuti a stretto giro, possiamo far fronte

- Advertisement -

AgenPress – “Grazie a Dio il nostro Paese può far fronte a quello che è accaduto finanziariamente, e noi provvederemo a stretto giro”. Lo ha detto Angela Merkel, prendendo la parola ad Adenau con la ministra presidente della Renania Palatinato, una delle regioni tedesche più colpite dalle alluvioni. “Immagini spettrali”, ha aggiunto.

“C’è bisogno di una politica che tenga più in considerazione la natura e il clima, di quanto abbiamo fatto negli ultimi anni. Vediamo con quanta violenza la natura possa agire. Noi contrasteremo questa violenza della natura, nel breve, ma anche nel medio e nel lungo periodo”.

Saremo il primo continente ad diventare neutrali in quanto a C02″, ha aggiunto la Cancelliera, spiegando però che “dovremo anche dedicare molta più attenzione per quello che riguarda l’adattamento ai cambiamenti in corso”. A detta di Merkel, “quello che investiremo nella difesa del clima costa molto, ma quello che non faremo ci costerà molto di più. Se vediamo i danni degli ultimi anni o decenni, comprendiamo che dobbiamo ancora impegnarci moltissimo”.

“Stiamo ancora alla ricerca di persone disperse”, ha detto la governatrice della Renania Palatinato, Malu Dreyer, a fianco della cancelliera Angela Merkel, dove incontrano la stampa in una delle località più colpite dalle inondazioni.

“Abbiamo cominciato presto a organizzare, non ci troveremo requie finché non troveremo tutti. Ma sappiamo che dovremo lavorare per mesi per ricostruire tutto, ci vorrà molto molto tempo. E’ un impegno di forza che ci accompagnerà a lungo. E’ la mia patria, ma stento a riconoscerla in questi giorni”.

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha confermato che mercoledì il governo federale deciderà su un pacchetto di aiuti per le zone alluvionate, che dovrebbe comprendere fondi immediati, di medio e lungo periodo.

“La Germania è un Paese forte”, ha detto la cancelliera, chiedendo anche ai cittadini donazioni economiche per le persone colpite dal disastro. La cancelliera Angela Merkel nelle zone devastate della Renania-Palatinato ha visitato Schuld, fra le località più colpite dall’alluvione, che nel Land ha provocato la morte di 110 persone. La cancelliera è stata nella zona alluvionata dell’Eifel, insieme con la governatrice della Renania-Palatinato Malu Dreyer.