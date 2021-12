Germania. Olaf Scholz eletto cancelliere dal Bundestag. Merkel: “lavori perché il Paese possa stare al meglio”

- Advertisement -

AgenPress – Si è chiusa l’era Merkel, con l’elezione e il giuramento del socialdemocratico Olaf Scholz, che ha preso le consegne dalla Bundeskanzlerin a in cancelleria. Scholz, 63 anni, guiderà la coalizione cosiddetta “Semaforo”, costituita da Spd, Verdi e Liberali dopo aver vinto le elezioni l 26 settembre.

Dopo 16 anni al governo, l’Unione (Cdu-Csu) andrà all’opposizione il socialdemocratico Olaf Scholz è stato eletto cancelliere dal Bundestag a Berlino co 395 voti. A 63 anni, Scholz diventa il quarto cancelliere dell’Spd dopo Willy Brandt, Helmut Schmidt e Gerhard Schroeder.

“Sarà un nuovo inizio per il nostro paese, io farò di tutto per riuscirci. “Penso che sia qualcosa di speciale essere cancelliere della Repubblica federale, ed è una grande sfida”, ha sottolineato il leader socialdemocratico.

“Lavori perché il Paese possa stare al meglio. So per esperienza personale che è un momento commovente quello in cui si viene eletti”, gli ha Merkel. “Il compito è pieno di sfide, ma è anche uno dei più belli che si possano svolgere”.

“Congratulazioni a Olaf Scholz per la nomina a Cancelliere federale della Germania. Gli auguro un buon inizio e attendo con impazienza di continuare in un’affidabile collaborazione per un’Europa forte”, scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Anche il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio di congratulazioni al neo cancelliere tedesco Olaf Scholz, affermando di attribuire “grande importanza alle relazioni tra Cina e Germania” e di essere disposto “a lavorare per spingere i legami bilaterali a un nuovo livello”.

Xi, ha riferito l’agenzia Xinhua, ha invitato Scholz a cogliere l’opportunità del 2022 con le celebrazioni del 50/esimo anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Germania. Pechino “è disposta a consolidare e approfondire la fiducia politica reciproca, ad ampliare gli scambi e la cooperazione in vari campi”.