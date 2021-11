Germania. Si va verso obbligo vaccinale e il lockdown per i No vax. Malati trasferiti anche in Lombardia, Francia e Svizzera

- Advertisement -

AgenPress – “Si va verso l’introduzione di una limitazione dei contatti più ampi per i non vaccinati – anche negli incontri privati – e limitazioni per i grandi eventi”.

Così Steffen Seibert, portavoce della cancelliera Angela Merkel. Arriverà in Parlamento in Germania, probabilmente il prossimo Giovedì, la discussione sull’obbligo vaccinale contro il Coronavirus.

L’annuncio della probabile stretta nel giorno dell’allarme sui reparti di terapia intensiva quasi al collasso in alcuni Länder: i pazienti saranno inviati nei paesi che hanno dato disponibilità, per ora Italia (Lombardia), Francia e Svizzera. Giorni fa due pazienti erano stati trasferiti dalla Baviera in Italia.

“Ci prepariamo a trasferire i pazienti all’estero nel caso fosse necessario”, ha detto il ministro del lander tedesco Manne Lucha. Le prime disponibilità di ricevere pazienti dalla Lombardia e dalle vicine Francia e Svizzera. Gli ospedali tedeschi sono sovraccarichi ed “il carico è immenso”, così il Ministro degli Affari sociali e dell’integrazione del Baden-Württemberg. Da diversi giorni alcuni Länder tedeschi hanno iniziato a trasferire i i pazienti per il forte carico delle rianimazioni. Dalla Baviera nei giorni scorsi sono arrivati in Italia due pazienti: uno a Bolzano l’altro a Merano.

Il cancelliere in pectore tedesco, Olaf Scholz, si è detto “favorevole alla vaccinazione obbligatoria contro il coronavirus”. Scholz – nel corso del vertice con la cancelliera uscente Angela Merkel ed i presidenti dei Länder tedeschi dedicato all’emergenza sanitaria – ha detto che, come membro del Bundestag, voterà a favore del provvedimento se questo verrà portato all’attenzione dell’Aula.

Il cancelliere in pectore si è anche detto favorevole ad un provvedimento che vieti ai non vaccinati l’accesso a tutti gli esercizi commerciali non essenziali. E dopo Scholz anche il probabile prossimo vice cancelliere, Robert Habeck, si è dichiarato a favore dell’obbligo di vaccinazione contro il Covid: “La vaccinazione obbligatoria rappresenta una forte ingerenza nella libertà dell’individuo, ma protegge la vita e in ultima analisi la libertà della società”, ha detto il co-leader del partito dei Verdi.