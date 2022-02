Germania. Steinmeier rieletto presidente. “Putin, sciolga il cappio attorno all’Ucraina. Responsabile guerra”

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente tedesco uscente Frank-Walter Steinmeier è stato rieletto per un secondo mandato.

La rielezione per altri cinque anni è stata annunciata dal presidente del Bundestag, Bärbel Bas. La sua candidatura era ampiamente sostenuta dai delegati che formano l’Assemblea costituita ad hoc per votare il capo dello Stato e ha ottenuto 1.045 voti sui 1.437 espressi.

Steinmeier, nel suo primo discorso dopo la rielezione oggi ha parlato della crisi Ucraina.

“Siamo nel bel mezzo di un rischio di conflitto militare, di una guerra in Europa orientale ed è la Russia a esserne responsabile. Faccio un appello al presidente Putin: sciolga il cappio attorno al collo dell’Ucraina. Si unisca a noi nella strada che porta alla preservazione della pace in Europa. E non sottovaluti la forza della democrazia”.

“La paura sta crescendo non solo in Ucraina, ma in molti Paesi dell’Europa orientale. Ecco perché siamo dalla parte degli estoni, dei lettoni e dei lituani; stiamo insieme a polacchi, slovacchi e rumeni e a tutti gli alleati: possono contare su di noi. La Germania fa parte della Nato e dell’Unione Europea. Senza di loro, noi tedeschi oggi non vivremmo in unità e libertà. Non dimentichiamolo. Senza alcuna ambiguità, riconosciamo il nostro impegno per l’alleanza”.