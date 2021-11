Giustizia. Salvini, smontata riforma Bonafede. Replica: noi soli contro tutti. Non è il nostro progetto originario

- Advertisement -

AgenPress – “Sono soddisfatto di avere smontato la riforma Bonafede”, afferma Matteo Salvini circa la riforma della Giustizia in un’intervista a La Stampa in cui parla della difficoltà di governare con il Movimento 5 stelle: “Ad ogni Consiglio dei ministri i 5 Stelle creano problemi”, e conta “sul fatto che Draghi di pazienza ne abbia di meno. Non è possibile che ogni volta questi minaccino crisi di governo. Sono fuori dal mondo”.

“In questa maggioranza, soli contro tutti, abbiamo blindato i processi di mafia, e questo risultato ha un solo nome, ed è il Movimento 5 stelle, e una sola firma, quella di Giuseppe Conte”, dice l’ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. “Non è il nostro progetto originario”, ammette Bonafede riguardo alla riforma appena approvata, ma il risultato che ritiene di avere comunque ottenuto come movimento è stato quello di “blindare i processi di mafia, di terrorismo e di violenza sessuale, e di mettere in maggiore sicurezza tutti gli altri che rischiavano di andare in fumo”. Nessuna intenzione di abbandonare l’Esecutivo nemmeno dopo il difficile duello sulla riforma: “Restiamo in questo governo per dare il nostro contributo costruttivo”.