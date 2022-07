Governo, Alternativa: Draghi mette fine a capriole M5S, ora parola torni a elettori

- Advertisement -

AgenPress. “Il dado è tratto, con l’annuncio che questa sera si dimetterà Draghi ha messo fine al giochino del Movimento 5 Stelle fatto di capriole continue e che ha visto nella trovata del voto difforme sul decreto aiuti l’ultimo atto di una sceneggiata ridicola messa in piedi per recuperare consensi. Avrebbero dovuto svegliarsi prima. Adesso è troppo tardi.

Il tradimento del mandato elettorale è stato completo e le giravolte dell’ultimo minuto non possono ricostruire una verginità persa dopo aver votato tutte le nefandezze possibili promosse da questo governo con il solo obiettivo di conservare la poltrona. Fin dal primo giorno abbiamo avversato questo governo e siamo soddisfatti che si stia mettendo la parola fine a questa triste pagina della storia italiana.

Adesso finalmente la parola torni agli elettori. È quello che ci auguriamo, anche se in quella sgangherata maggioranza pare siano in pochi disposti a mollare la seggiola. Probabilmente la mossa di Draghi, l’unica azzeccata di questo governo, ha spiazzato anche chi ha tentato di raggranellare qualche voto pensando poi di continuare a mantenere in vita un corpo morto”.

Lo affermano i parlamentari di Alternativa.