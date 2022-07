Governo. Di Maio: qualcuno cerca il pretesto per farlo cadere e andare al voto anticipato

- Advertisement -

AgenPress – “Andare al voto adesso significa bruciare i fondi del Pnrr e rischiare di andare in esercizio provvisorio perché non potremmo approvare la legge di bilancio. Porteremmo il Paese nel baratro”.

Lo dice Luigi Di Maio in una intervista a il Corriere della Sera e la Repubblica, convinto che “qualcuno stia solo cercando il pretesto per generare l’incidente di percorso” per far indebolire Draghi e far cadere il governo “per andare al voto anticipato” senza rendersi conto che l’Italia si trova in “una situazione emergenziale”.

- Advertisement -