AgenPress – Mario Draghi dopo aver avuto un colloquio con il presidente Sergio Mattarella ha deciso di non dimettersi ma di riflettere.

Intanto la crisi politica manda al tappeto la Borsa di Milano anche in termine di capitalizzazione. Il Ftse Mib che ha lasciato sul terreno il 3,44% vede andare in fumo 17 miliardi in termini di valore azionario.

Palazzo Chigi rende noto che il Consiglio dei ministri è convocato alle 18.15.