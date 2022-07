Governo. Faraone (Iv), appello a tutte le forze politiche responsabili di andare avanti

- Advertisement -

AgenPress – “Faccio appello a tutte le forze responsabili per andare avanti. C’è tempo per andare avanti, c’è una scadenza elettorale precisa, quella della fine della legislatura, e in questi mesi non possiamo assecondare le pulsioni elettorali di alcuni. Noi, come Italia viva, confermiamo la fiducia al governo e per andare avanti”.

Così il capogruppo di Italia viva al Senato, Davide Faraone intervenendo in Aula dopo le comunicazioni del premier Draghi. “Quindi chiedo a tutte le forze di mostrare responsabilità. Lo dico ai colleghi di Forza Italia e della Lega: ascoltate i vostri elettori e chi dice a tutti noi di assecondare le necessità del Paese e quindi di non fare una cortesia a Putin. Il nostro è un governo autorevole e chi starà a chiedere in Europa la riduzione del tetto del gas? Lo faremo noi nei comizi elettorali ma senza la possibilità di centrare quegli obiettivi”.