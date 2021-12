Governo fino al 2023. Dal Pd a Forza Italia fino alla Lega tutti concordi. “Senza Draghi del domani non c’è certezza”

- Advertisement -

AgenPress – Per Mario Draghi la legislatura deve andare avanti fino al suo termine naturale. Dal Pd alla Lega, passando per Forza Italia, la parola d’ordine è stabilità per garantire le migliori condizioni per la ripartenza dell’Italia.

“Bene Mario Draghi”. Così fonti del Nazareno commentano le parole del presidente del Consiglio nel corso della conferenza di fine anno. “Condividiamo il giudizio che ha dato sul bilancio dell’anno in cui è stato a palazzo Chigi – aggiungono le stesse fonti – e anche l’auspicio che ha fatto che la legislatura vada avanti fino al suo termine naturale in continuità con l’azione di Governo”.

La Lega conferma “grande apprezzamento” per il lavoro del Governo. Sulla conferenza stampa del presidente del Consiglio, il leader Matteo Salvini: “Credo che debba poter andare avanti: se togli una casella autorevole come Draghi del domani non ci sarebbe certezza: conto di poter lavorare ancora con questa squadra”. Il leader del Carroccio ha detto ai giornalisti che al vertice del centrodestra – calendarizzato per domani – porterà la linea per cui “questo governo deve andare avanti con Mario Draghi premier”.

Anche da Forza Italia, la conferma di stima ed apprezzamento per il “difficile lavoro che sta portando avanti il Presidente del consiglio”. Ed il presidente Berlusconi, durante lo scambio di auguri con gli europarlamentari del partito: “Questo governo rappresenta una esperienza di grande successo e vorremmo continuasse, senza scossoni, sino alla fine della legislatura”, così il fondatore di Forza Italia che ha concluso: “Grazie alla nostra iniziativa politica abbiamo fatto partire l’esperienza dell’unità nazionale guidata da Mario Draghi: nata da una mia intuizione”.

“Più che una conferenza di fine anno quella di Draghi è sembrata una conferenza di fine mandato – il commento della leader di Fratelli D’Italia, Giorgia Meloni – dal premier due ore e mezza di autocelebrazioni: nessuna ammissione di colpa invece, sugli errori e le contraddizioni del governo di questi mesi, a partire dalla gestione della pandemia”.

“Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha sottolineato quanto questo Governo abbia inciso profondamente per l’Italia”, afferma il senatore e presidente nazionale Udc, Antonio De Poli, commentando la conferenza stampa di fine-anno del presidente del Consiglio. “Il bilancio di fine-anno dell’Esecutivo è per noi assolutamente positivo: dalla campagna vaccini alla svolta sul Recovery, questo Governo ha dimostrato un approccio concreto su tutti i temi, a partire dal taglio delle tasse e dall’impegno profuso per sostenere la ripresa economica del sistema-Paese. La parola d’ordine è stabilità per garantire le migliori condizioni per la ripartenza dell’Italia”.