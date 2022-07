Governo. Patuanelli (M5s): “Nessun Papeete, ma alla fiducia in Senato potremmo lasciare l’Aula”

- Advertisement -

AgenPress – Ministro che ci dobbiamo aspettare giovedì al Senato, un Papeete bis, come dice Di Maio? Stefano Patuanelli, titolare delle politiche agricole e forestali del governo Draghi, risponde a Repubblica. “Ma no, a parte che il Papeete di Salvini è stata una crisi immotivata. Noi abbiamo posto dei temi centrali per il Paese a cui Draghi deve rispondere. Francamente non credo che questo si possa definire un Papeete”. Eppure la tentazione dello strappo, l’uscita del Movimento dal governo, è tema di discussioni vivaci nelle assemblee dei parlamentari grillini. Soprattutto al Senato, dove giovedì si vota la fiducia, appunto, sul decreto Aiuti, con dentro il contestatissimo (dai 5 Stelle) nuovo termovalorizzatore di Roma.

Alla domanda se l’ipotesi della non-fiducia, con l’uscita dall’Aula al momento del voto, sia percorribile per il M5S, il ministro risponde possibilista: “Vediamo. Non lo escludo, non lo escludo”. “Bisogna vedere – aggiunge – quale sarà il ragionamento politico con Draghi”.