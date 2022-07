Governo, Renzi (IV): “Coloro che hanno dato vita a questo show sono teatranti di serie B”

- Advertisement -

AgenPress. “Penso che Draghi abbia fatto il bene del Paese a mettere le cose in chiaro. – lo dice Matteo Renzi, leader di Italia Viva ai microfoni di Cusano Italia Tv.

“Il Presidente del Consiglio ha detto da che parte deve stare il nostro Paese e che ci saranno grossi problemi nei prossimi sei mesi: inflazione, costo dell’energia, ondata migratoria. Io aggiungo anche un riferimento alle nuove regole del patto di stabilità che sono fondamentali.



A questo punto ciascuno deve dire la sua, Italia Viva vota sì, che fa il Movimento 5 Stelle responsabile di questo disastro? Che fa il centrodestra? Tra sei, dieci o dodici ore tutto sarà chiaro, finirà il teatrino e si andrà o in ferie o in campagna elettorale. In ogni caso quello che è certo è che coloro che hanno dato vita a questo show sono dei teatranti di serie B.”