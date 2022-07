Governo. Salvini, se M5s uscirà dalla maggioranza si torna al voto

- Advertisement -

AgenPress – “Lo ha detto anche Draghi, senza i 5 stelle non ci sarà un altro Governo. Se i 5 stelle faranno una scelta parola agli italiani”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini. “Se una forza di maggioranza non vota un decreto della maggioranza fine, si va a votare”.

“Siamo in tempo di guerra, serve un economia di guerra, non si può guardare lo ‘zero virgola’, che ci chiede l’Europa. Serve un intervento abbondante e coraggioso da almeno 50 miliardi. Se non bastano guerra e pandemia a chiedere un intervento straordinario non so cosa serva”.

