Gran Bretagna. Effetto Brexit, scaffali vuoti, carenza di camionisti e la vita difficoltosa dei cittadini

AgenPress – Da un’estremità all’altra della catena di approvvigionamento, i produttori alimentari del Regno Unito hanno sopportato un’estate di difficoltà.

“Le celle frigorifere non avevano spazio sufficiente per contenere i nostri raccolti, quindi abbiamo dovuto buttare via una settimana di produzione”, spiega Iain Brown, vicepresidente di East Scotland Growers (ESG).

“E non abbiamo avuto abbastanza lavoratori per raccogliere i nostri raccolti di ortaggi, il che significa che andranno sprecati”.

Mentre la carenza di cibo è stata comune in molti paesi nel corso della pandemia, Brown crede che un problema unico nel Regno Unito stia rendendo la vita ancora più dolorosa: la B r e x i t .

Secondo Brown, i due poli essenziali della produzione – in primo luogo, estrarre cibo fresco dal terreno e poi distribuirlo sugli scaffali dei supermercati – stanno entrambi subendo un duro colpo a causa della mancanza di lavoratori.

In primo luogo, la mancanza di camionisti, che portano prodotti freschi come i cavolfiori da e verso gli impianti di congelamento, ha significato che la cooperativa ESG a un certo punto ha dovuto buttare via una settimana di produzione, per un costo stimato di 1 milione di sterline (1,4 milioni di dollari) .

In secondo luogo, Brown afferma che molti dei lavoratori stagionali, che verrebbero da paesi come la Romania e la Bulgaria per alcuni mesi per raccogliere le verdure, ora scarseggiano. La carenza di camionisti è probabilmente il problema più immediato. L’attuale carenza di conducenti è stimata tra 90.000 e 120.000, secondo un portavoce di Logistics UK. Sebbene la Brexit non sia interamente da biasimare, il fatto che il Regno Unito non abbia più un facile accesso ai conducenti europei ha creato grattacapi per l’industria.

La crescita del PIL del Regno Unito si è quasi arrestata a luglio, secondo l’Office for National Statistics, in parte a causa di problemi di catena di approvvigionamento e carenza di manodopera. L’economia britannica rimane più bassa del 2,1% rispetto a prima della pandemia e alcuni economisti pensano che la differenza non sarà compensata fino al secondo trimestre del prossimo anno. “Durante l’intero processo Brexit, il governo ha riscontrato che i suoi sforzi per preparare le imprese e le persone all’inevitabile sconvolgimento sono stati indeboliti dalla necessità di presentare la Brexit come qualcosa che sarebbe positivo per il Regno Unito e l’economia”, afferma Sam Lowe, ricercatore senior. presso il Centro per le riforme europee. “Ciò ha portato a pubblicità radiofoniche confuse che non menzionavano nemmeno la parola Brexit, indicazioni ritardate e cambiamenti di cuore dell’ultimo minuto”.