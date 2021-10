Green Pass, Colletti (AC): Lamorgese in aula solo il 19 è grave sgarbo al Parlamento

- Advertisement -

AgenPress. “La Capigruppo ha deciso di far venire il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese a riferire degli scontri di sabato scorso solo il 19 ottobre.

Ci siamo opposti chiedendo che la titolare del Viminale venisse in Parlamento entro giovedì a riferire su quanto accaduto e anche e soprattutto se, come sembra emergere dalle immagini realizzate dai Servizi e dalla Digos, ci siano stati degli infiltrati all’interno della manifestazione per promuovere gli scontri e anche perché nessuno abbia voluto bloccare l’assalto da parte dei militanti di Forza Nuova alla sede della CGIL.

Come suo costume, il Governo ha tirato dritto e ha deciso di non mettere a disposizione il ministro entro giovedì, rendendo così il Parlamento oggetto dell’ennesimo grave sgarbo istituzionale”.

Lo afferma Andrea Colletti, presidente de L’Alternativa C’è al termine della Conferenza dei Capigruppo di Montecitorio.