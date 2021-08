Green Pass, L’Alternativa C’è: Incostituzionale, crea disparità e non salva vite

- Advertisement -

AgenPress. “Nonostante di orecchie in questo governo di figli di Draghi ne dovreste assembrare a sufficienza, sembra non vogliate proprio sentire. Grazie al decreto pasticciato e parzialmente incostituzionale, come vi avevamo già avvertito ben due mesi fa, avete imposto all’Italia una variante assurda del Green Pass che non è basata su alcuna evidenza scientifica e crea gravi disparità fra i cittadini. Avete fornito l’illusione dell’immunità giocando al contempo con la libertà e la salute degli italiani. Tutto pur di nascondere il nulla assoluto che è stato fatto con il nostro sistema sanitario”.

Lo affermano i deputati de L’Alternativa C’è.

“È di ieri – proseguono – la notizia di un infermiere, in pensione da soli due mesi, morto in Sardegna, dove era in vacanza con la famiglia, a causa del Covid nonostante avesse ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer. Si tratta di una delle molte morti annunciate di cui siamo sconvolti, ma che dovrebbe spingervi a riflettere, sulla totale inadeguatezza delle misure semplicistiche e totalizzanti su cui state annaspando. Senza dimostrare il coraggio di farlo alla luce del sole, state imponendo l’obbligatorietà del vaccino una categoria alla volta e in un luogo alla volta (scuole, ristoranti, mezzi di trasporto), e lo fate surrettiziamente mentre vi trastullate con gravi misure di restrizione come se fossero mattoncini dei Lego in mano a dei bambini”.

“Avete puntato tutto – sottolineano i deputati de L’Alternativa C’è – unicamente sul vaccino salvifico, tralasciando le cure domiciliari, i test diagnostici di nuova generazione e le misure di igiene e distanziamento (ancora un miraggio dopo più di un anno in luoghi come i trasporti pubblici). Invece di insistere sul tracciamento con test salivari e i test anticorpali per un Green Pass diverso e più articolato, ne avete imposto uno che dal punto di vista costituzione, fatto in questo modo, equivale a voler far passare, con la forza, un cammello dalla cruna di un ago”.

“Vi avevamo messo in guardia – concludono – sul fatto che questo passaporto vaccinale creasse molte disparità all’interno delle categorie degli aventi diritto, e che avrebbe danneggiato economicamente, di fatto, chi ancora non ne può godere (si tratta di decine di milioni di Italiani).

Avevamo espresso una forte contrarietà sulla disparità di estensione di 3 mesi tra i vaccinati (per i quali valgono 9 mesi) e i guariti (perché solo 6 mesi?), disposizioni senza supporto alcuno di attendibilità scientifica, ma solo del vostro folle arbitrio. Nel mentre la gente continua a morire anche da vaccinata e magari si è ammalata perché si è assembrata in luoghi dove tutti erano muniti di Green Pass ”.