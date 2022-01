Green Pass, le disposizioni per l’Amministrazione della Giustizia

- Advertisement -

AgenPress. Con il decreto-legge 21 settembre 2021, n 127 è introdotto – al fine dell’accesso ai luoghi di lavoro – l’obbligo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde Covid-19, fatta eccezione per i soli soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari. Dal 15 ottobre 2021, come previsto dal dpcm 23 settembre 2021, si avrà il rientro dei pubblici dipendenti presso la rispettiva sede di servizio.

Il ministero della Giustizia ha diramato le circolari per l’attuazione delle Linee Guida finalizzate all’organizzazione dei servizi e del personale: di seguito le principali disposizioni dirette agli uffici giudiziari, alle varie articolazioni dell’amministrazione centrale e alle strutture penitenziarie.

- Advertisement -

UFFICI GIUDIZIARI

Circolare 13 ottobre 2021 Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria (prot. 209381) sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari…. (segue…)

https://www.gnewsonline.it/green-pass-le-disposizioni-per-lamministrazione-della-giustizia/