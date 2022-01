Green pass. Salvini a Letta, scendiamo tutti insieme in piazza contro la violenza?

- Advertisement -

AgenPress – “Quando attacchi le sedi di partiti, sindacati, i pronto soccorso o le camionette dei carabinieri, sei un criminale e come tale vai trattato. A Letta dico: Vogliamo fare una cosa seria?

Tutto il Parlamento si unisca per approvare un documento contro ogni genere di violenza e per sciogliere tutte le realtà che portano avanti la violenza, non è che la violenza dei centri sociali lo è meno. Vogliamo fare una manifestazione tutti insieme per condannare ogni genere di violenza? Facciamola!”.

Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini. “Scendiamo in piazza tutti insieme, un giorno dopo il voto e non un giorno prima, con il tricolore e senza altre bandiere (rosse), per condannare e isolare TUTTI i violenti, di ogni parte e colore. Il Pd accoglie questa proposta unitaria, o preferisce fare solo campagna elettorale?”.