Green pass, Trano (AC): “Gestione imbarazzante di Lamorgese, deve dimettersi”

AgenPress. “Il ministro Lamorgese ha gestito in modo imbarazzante le manifestazioni di Milano, Trieste e Roma. L’assalto alla Cgil di Roma era stato annunciato ore prima sui social. Un’inadeguatezza che avevamo già constatato quest’estate in occasione del rave nel viterbese. Deve assolutamente dimettersi”, lo ha detto l’on. Raffaele Trano, membro commissione bilancio, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.

“Nella relazione in Parlamento – ha concluso – sono state coperte anche le evidenti responsabilità nei disordini di Roma di alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine con delle bugie. Quanto sta succedendo a Trieste, poi, ha dell’incredibile, famiglie e lavoratori trattati come rivoltosi. Ero a Trieste con i manifestanti e ho potuto constatarlo di persona”.