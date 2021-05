Gregoretti. Ronzulli (FI), Salvini non ha commesso alcun reato. Stop a processi politicizzati

AgenPress – “Per il Gup di Catania Matteo Salvini non ha commesso alcun reato in merito alla vicenda della nave Gregoretti, tanto da aver disposto il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Un’altra intrusione della magistratura nella politica si è rivelata un non-reato”.

Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli. “E’ l’ennesima dimostrazione dell’urgenza di una seria riforma della giustizia che superi questa dannosa schizofrenia e ponga fine una volta per tutta a processi politicizzati su cui ricade la grave responsabilità di minare la fiducia dei cittadini nella legge e nella magistratura”.

“A questo punto suona ancora più strana la scelta presa a Palermo poche settimane fa di rinviare a giudizio l’ex ministro dell’Interno, in base ad accuse quasi identiche”.