Gregoretti. Salvini, governo italiano unico in Europa a mandare a processo un ministro

AgenPress – “Domattina a Catania si decide: secondo voi, merito un processo per “sequestro di persona” (fino a 15 anni di carcere) per aver difeso i confini dell’Italia dagli sbarchi e aver svegliato l’Europa?”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini su twitter, affermando poi ai giornalisti che l’Italia “è l’unico Paese dei 27 dell’Unione Europea a mandare a processo un ministro per un atto di governo. Ho cercato documentazione, ma non l’ho trovata in nessun altro Paese europeo, un ministro portato a processo per aver fatto quello che aveva promesso in campagna elettorale. Se non è un processo politico questo ditemi cosa si tratta. Non ce l’ho con i giudici, ma con i politici di sinistra che ogni volta che perdono le elezioni provano a vincerle in un tribunale – ha aggiunto -. Vado tranquillo domani a Catania e il 15 settembre a Palermo”.

“Sono tranquillo ma dispiaciuto, non mi aspettavo una medaglia ma dover girare mezza Italia per dovermi difendere da queste accuse mi sembra surreale”.