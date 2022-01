Hong Kong. 15 mesi di carcere per l’attivista pro-democrazia Chow Hang-tung, 36 anni, avvocato

- Advertisement -

AgenPress – L’attivista pro-democrazia di Hong Kong Chow Hang Tung è stata dichiarata colpevole di aver organizzato nel 2021 una veglia in memoria della repressione di piazza Tiananmen (1989) e condannata a 15 mesi di carcere con l’accusa di aver incitato i cittadini a prendere parte all’iniziativa non autorizzata. Vicepresidente della sciolta Hong Kong Alliance (Hka) che organizzava veglie per le vittime della repressione di Pechino, Chow era già stata condannata a 12 mesi per aver organizzato e partecipato a una veglia simile nel 2020.

Ventuno membri dell’opposizione si erano già dichiarati colpevoli di aver partecipato alla veglia lo scorso anno. Tredici sono già dietro le sbarre scontando condanne fino a 10 mesi.

Chow, avvocato di 36 anni si era presentata in più udienze in tribunale con denunce spesso infuocate dal banco degli imputati.

Il gruppo ormai sciolto era solito organizzare le enormi veglie annuali a lume di candela della città per piangere le persone uccise a Pechino il 4 giugno 1989, quando la Cina inviò truppe per schiacciare le proteste per la democrazia.

La polizia di Hong Kong ha vietato le ultime due veglie citando il coronavirus e i timori per la sicurezza e i tribunali hanno già incarcerato diversi attivisti che hanno sfidato quel divieto nel 2020, incluso Chow.

Chow è stata anche arrestata la mattina del 4 giugno dello scorso anno per due pezzi che ha pubblicato invitando i residenti ad accendere candele e celebrare l’anniversario della repressione.

“Il messaggio che invia questo verdetto è che accendere una candela è colpevole, che le parole sono colpevoli. L’unico modo per difendere la libertà di parola è continuare a esprimersi. Il vero crimine è coprire gli assassini con le leggi e cancellare le vittime in nome dello stato”.

Hong Kong era in passato l’unico posto in Cina in cui era tollerata la commemorazione di massa di Tiananmen, ma Pechino ha rimodellato la città nella sua immagine autoritaria dopo enormi e talvolta violente proteste democratiche nel 2019.

“Il governo di Hong Kong ha nuovamente violato il diritto internazionale condannando attivisti semplicemente per aver partecipato a una veglia pacifica”, ha scritto questa mattina Amnesty International in una nota.

Da più di 300 giorni Lai è in carcere, scontando una condanna a 20 mesi per le manifestazioni pro-democrazia che hanno scosso Hong Kong nel 2019. Il miliardario è anche in attesa di processo accusandolo di “collusione con forze straniere”: già un’illustre – e preannunciata – vittima della nuova legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino lo scorso anno.

Durante la sentenza, il magistrato Amy Chan ha affermato che Chow era “ipocrita”, non ha mostrato alcun rimorso e ha usato l’aula del tribunale per esprimere le sue opinioni politiche.

Chow stava già scontando una condanna a 12 mesi per la sua precedente condanna relativa a Tiananmen, ma ora sarà incarcerata per 22 mesi in totale secondo il nuovo calcolo del tribunale.

È stata anche accusata di crimini di sicurezza nazionale che portano fino all’ergastolo.

I leader dell’Alleanza di Hong Kong, tra cui Chow, sono tra le dozzine di attivisti perseguiti in base alla legge sulla sicurezza nazionale che ha criminalizzato molto dissenso.