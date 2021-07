Hong Kong. 5 persone arrestate con l’accusa “di cospirazione e sedizione in libri per bambini”

- Advertisement -

AgenPress – Cinque associati della locale Unione generale dei logopedisti sono stati arrestati “per tre libri sediziosi” per bambini con pecore sospettate di incitare all’odio nei confronti del governo dell’ex colonia e di Pechino.

Le persone arrestate sono due uomini e tre donne di età compresa tra i 25 e i 28 anni con l’accusa di aver cospirato per la pubblicazione di materiale sedizioso, tra cui il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere dell’Unione.

In una conferenza stampa, il sovrintendente Steve Li ha affermato che le pecore rappresentano la gente di Hong Kong, mentre nelle storie compaiono anche i lupi che, nell’interpretazione data, sono pensati per essere la Cina. “Un libro mostrava le pecore molto pulite e i lupi molto sporchi. Ha cercato di accusare la Cina di aver portato il virus”.

Li ha accusati di “abusare della loro professionalità” per promuovere nozioni come “vendetta e resistenza” con una condotta “estremamente irresponsabile”. Li ha anche invitato i genitori e i distributori a liberarsi dei libri in questione, dicendo che nessuno dovrebbe più possederli

Le prefazioni in due dei tre libri collegano le storie alle proteste antigovernative del 2019 e Li ha affermato che le pubblicazioni mirano a glorificare la violenza e a incitare i bambini a odiare il governo e la magistratura della città. Un altro, poi, suggerisce che le “pecore” possano essere mangiate durante la detenzione, ma non è affatto vero, ha insistito il sovrintendente, aggiungendo che “il libro mirava solo a glorificare la violenza e a incitare all’odio verso l’amministrazione e la magistratura”.

