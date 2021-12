Hong Kong: bassa l’affluenza per le elezioni dei “patrioti”. Alcuni attivisti hanno esortato a boicottare il voto

Molti esponenti dell’opposizione o della democrazia a Hong Kong sono stati incarcerati, esclusi dal voto o sono andati in esilio. A maggio, l’ attivista di alto profilo Joshua Wong è stato condannato a 10 mesi di carcere per aver preso parte a una veglia non autorizzata in occasione della repressione di piazza Tienanmen del 1989.

“La gente non vuole votare per una camera ufficiale e fingere che tutto vada bene”, ha twittato Nathan Law, un ex legislatore che vive nel Regno Unito ed è ricercato dalle autorità di Hong Kong. Alcuni attivisti hanno esortato le persone a boicottare le elezioni o a lasciare le schede in bianco per protesta. Sebbene esprimere un voto in bianco sia legale, ora è contro la legge incitare chiunque a farlo o incoraggiarlo a non votare. Più di 10.000 agenti di polizia erano nelle strade di Hong Kong domenica per “assicurare un processo regolare”, ha detto il capo della polizia Raymond Siu.