Hong Kong. Incendio al World Trade Center, 100 persone bloccate al 39/esimo piano. Non ci sono vittime, 8 feriti

Gli otto feriti hanno un’età compresa tra i 31 ei 72 anni. Secondo le autorità, finora sono state evacuate 150 persone.

Le cause dell’incendio sono allo stato ancora incerte. Varie parti dell’edificio risultano in fase di ristrutturazione e i suoi livelli inferiori sono avvolti da pesanti impalcature, in un periodo caotico, a dispetto della pandemia del Covid-19, per l’intensa stagione delle feste in uno dei quartieri dello shopping più famosi e popolari di Hong Kong. Almeno 15 ambulanze sono state inviate sul posto e otto persone sono state trasportate in ospedale nel primo pomeriggio, hanno riferito i funzionari impegnati nelle operazioni di soccorso, senza fornire informazioni sulle loro condizioni.

La polizia ha cordonato l’area e i vigili del fuoco stanno usando le scale estensibili per l’evacuazione. L’incendio è stato portato a un livello di allerta tre intorno alle 13:00 locali (le 6:00 in Italia), su un sistema di classificazione di cinque livelli. I filmati postati sui social media hanno mostrato decine di persone, inclusi anziani, intrappolati in uno spazio angusto in un’area all’aperto al quinto piano, in attesa dei soccorsi.