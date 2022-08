I leader di Polonia e Australia confermano il sostegno all’Ucraina

- Advertisement -

AgenPress. Polonia e Australia continuano a dare un contributo significativo per sostenere l’Ucraina, che sta resistendo all’aggressione armata russa.

Lo hanno affermato il presidente della Polonia Andrzej Duda e il governatore generale dell’Australia David Hurley in un briefing congiunto a Varsavia.

Il leader polacco ha ringraziato il governatore generale dell’Australia per aver sostenuto l’Ucraina, in particolare per la fornitura di veicoli per la mobilità della fanteria Bushmaster. Ha ricordato che l’Australia sostiene anche finanziariamente l’Ucraina.

A sua volta il governatore generale dell’Australia David Hurley ha osservato che questa è la prima visita ufficiale in Polonia. Ha ringraziato il popolo polacco, che ha accolto a cuore aperto milioni di profughi ucraini. L’Australia, come la Polonia, dà un contributo significativo al sostegno del governo e del popolo ucraino.