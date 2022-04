I Medici di famiglia potranno prescrivere gli antivirali contro il Covid: presto il via libera di Aifa

- Advertisement -

AgenPress. L’Aifa sta per dare il via libera alla prescrizione dei farmaci anti-Covid direttamente dal medico generale: una decisione di grandissimo rilievo in questa fase della pandemia e viene accolta con grande sostegno dalla Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie – SIMG. Le parole del Presidente Claudio Cricelli.

“Il ruolo dei Medici di famiglia si può rivelare determinante – sottolinea il Prof. Claudio Cricelli, Presidente SIMG – I pazienti vulnerabili, fragili, anziani e i soggetti a rischio sono ben noti ai loro Medici di Medicina Generale e grazie al loro intervento saranno trattati immediatamente a casa senza alcuna trafila burocratica ed inutili dannose attese. La SIMG dunque plaude alla decisione del Ministro Roberto Speranza e della Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA.

- Advertisement -

Nel giro di poche ore provvederemo a distribuire un’informazione approfondita e capillare a tutti i MMG italiani attraverso strumenti di informazione e formazione, video tutorial ed implementazione nelle cartelle cliniche di tutte le soluzioni che garantiscano una prescrizione appropriata e rigorosa a tutti i pazienti che debbano ricevere i farmaci antivirali”. “Abbiamo l’obiettivo di abbattere ricoveri, le terapie intensive e i decessi grazie all’impiego immediato di farmaci come gli antivirali, di cui il nostro Paese si è tempestivamente dotato”.