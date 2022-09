I prezzi del gas salgono del 26% dopo la decisione di Gazprom di tenere chiuso il Nord Stream

- Advertisement -

I prezzi all’ingrosso sono stati molto volatili nelle ultime settimane. Sono diminuiti drasticamente la scorsa settimana quando la Germania ha annunciato che i suoi impianti di stoccaggio del gas si stavano riempiendo più velocemente del previsto.

“Stiamo trattando un problema che è in parte l’estrema conseguenza delle azioni russe, l’invasione dell’Ucraina e in particolare la manipolazione delle forniture di gas all’Europa e in questo contesto ha senso pensare” in questi termini “quando si tratta di porre un tetto dei prezzi”, ha detto il portavoce della Commissione Eric Mamer, rispondendo a una domanda sul perché la presidente Ursula von der Leyen ipotizzi un ‘price cap’ al gas russo e non al gas generale.