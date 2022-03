Il coraggio di Olena, moglie di Zelensky, rimasta in Ucraina. Sui social scrive: “Miei cari ucraini! Vi guardo tutti”

- Advertisement -

AgenPress – Mentre c’è una minaccia imminente per la sua vita, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha scelto di rimanere nella sua terra natale. La Russia ha invaso diverse parti dell’Ucraina e la maggior parte dei cittadini del paese ha cercato di fuggire dalle proprie case tra pesanti bombardamenti e raid aerei da parte russa.

Attraverso continui indirizzi alla sua nazione, Zelensky sta assicurando al suo popolo che rimarrà e combatterà la guerra.

“Il nemico mi ha segnato come il bersaglio numero uno. La mia famiglia è l’obiettivo numero due. Vogliono distruggere politicamente l’Ucraina distruggendo il capo di stato. Rimarrò nella capitale. Anche la mia famiglia è in Ucraina”, ha detto Zelensky in una dichiarazione video venerdì.

Non solo Zelensky ma anche sua moglie Olena Zelenska ha deciso di restare con suo marito. La coppia si è sposata nel 2003 e ha due figli insieme.

Parlando a sostegno del marito, anche la first lady ucraina ha comunicato continuamente con la gente del suo paese sui social media.

In un entusiasmante post su Instagram venerdì, ha scritto: “Miei cari Ucraini! Vi guardo tutti oggi. Tutti quelli che vedo in TV, per strada, su Internet. Vedo i tuoi post e i tuoi video. E tu sai cosa? Sei incredibile! Sono orgoglioso di vivere con te nello stesso paese!”

“E oggi non avrò panico e lacrime. Sarò calma e fiduciosa. I miei figli mi guardano. Sarò accanto a loro. E accanto a mio marito. E con te.”

In un altro dove ha condiviso la foto di un bambino, Zelenska ha scritto “Questo bambino è nato nel rifugio antiaereo di Kiev. Questo doveva avvenire in condizioni completamente diverse, in cieli pacifici. È ciò che i bambini dovrebbero vedere… Noi siamo l’esercito, l’esercito siamo noi. E i bambini nati nei rifugi antiaerei vivranno in un paese pacifico che si è difeso.

La first lady ucraina è nata nel 1978 a Kryvyi Rih. Secondo quanto riferito, ha studiato architettura ma alla fine ha cambiato la sua professione in scrittura. È una delle co-fondatrici di una casa di produzione chiamata Studio Kvartal 95 ed è accreditata per aver scritto spettacoli e film andati in onda nel paese.

Come first lady ucraina, ha lavorato per la riforma nutrizionale a livello scolastico. Ha anche svolto un ruolo chiave nello sviluppo della Strategia Nazionale che include aree come la sicurezza di genere e la diplomazia culturale, come notato dal Congresso delle donne ucraine.