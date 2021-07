Incendi, dopo la Sardegna colpite anche Turchia e Grecia

400 vigili del fuoco hanno lottato per contenere le fiamme, con 19 elicotteri e 30 camion. Decine sono i feriti, 60 sono finiti in ospedale. Le fiamme non avrebbero toccato le zone turistiche vicino alla costa.

In Grecia i vigili del fuoco hanno evacuato il villaggio di Drosia in Acaia nel Peloponneso. Stanno combattendo un incendio partito da un burrone e gonfiato dai venti con 16 autopompe, decine di vigili del fuoco e 2 elicotteri.

Proprio qualche giorno fa la Grecia aveva mandato due canadair all’Italia per spegnere gli incendi in Sardegna, secondo il meccanismo di solidarietà europea.