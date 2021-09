Inflazione: Istat, agosto +2,1%

- Advertisement -

Unc: stangata vacanze, trasporto aereo +33,8% in un solo mese

+786 euro per coppia con 2 figli

AgenPress. Secondo i dati provvisori di agosto resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione sale su base annua dal +1,9% di luglio a +2,1%.

“Pessima notizia! L’impennata dei prezzi è l’ultima cosa di cui avevamo bisogno, visto che riducendo il potere d’acquisto delle famiglie si hanno ripercussioni negative sui consumi. E’ solo una iattura, anche perché non deriva dalla ripresa della domanda interna ma è prevalentemente importata, dovuta al rialzo dei beni energetici (+19,8%), dalla luce ai carburanti (benzina +17,6%, gasolio +17%). Unici rincari legati all’aumento dei consumi sono quelli connessi alle ferie. Una stangata vacanze! In un solo mese il Trasporto aereo passeggeri è salito del 33,8%. Una batosta anche per chi ha deciso di raggiungere il luogo di villeggiatura con la nave: il Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne è rincarato del 28,2% rispetto a luglio” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Nel complesso, l’inflazione a +2,1% significa, per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita pari a 786 euro su base annua, 357 solo per Abitazione, acqua ed elettricità, 286 euro per i Trasporti. Per una coppia con 1 figlio, la maggior spesa annua è pari a 743 euro, 358 per l’abitazione, 249 per i trasporti, per una famiglia media il rialzo complessivo è di 632 euro, 336 per l’abitazione e 183 per i trasporti” conclude Dona.

Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Istat Coppia con 2 figli Coppia con 1 figlio Inflazione annua di agosto Prodotti alimentari e bevande analcoliche 50,14 67,38 60,61 0,9 Bevande alcoliche e tabacchi 1,66 1,95 2,06 0,3 Abbigliamento e calzature 4,13 7,20 5,41 0,3 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 335,98 356,83 357,89 9,6 Mobili, articoli e servizi per la casa 11,88 13,53 14,04 0,9 Servizi sanitari e spese per la salute 15,62 17,24 17,21 1,1 Trasporti 183,42 286,38 249,45 5,3 Comunicazioni -11,39 -15,14 -13,88 -1,6 Ricreazione, spettacoli e cultura -4,57 -7,22 -5,71 -0,3 Istruzione -7,03 -19,54 -10,58 -3,7 Servizi ricettivi e di ristorazione 35,87 55,75 46,14 2,3 Altri beni e servizi 15,96 21,94 20,06 0,7 TOTALE RINCARO ANNUO (*) 632 786 743 2,1

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

(*) totali arrotondati