Inflazione: Istat, settembre +2,6%. Stangata per coppia con 2 figli da 959 euro, 361 solo per abitazione

AgenPress. Secondo i dati provvisori di settembre resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione sale su base annua dal +2% di agosto al 2,6%.

“Dato grave e allarmante! Nonostante il calo congiunturale dell’inflazione, dovuta al fatto che gli italiani hanno finito le ferie ed è venuta meno la stangata sulle vacanze, l’inflazione annua si impenna in modo preoccupante” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Bisogna che il Governo intervenga immediatamente per raffreddare i prezzi dei beni energetici. Gli interventi fatti sulle bollette della luce e del gas non sono bastati ad evitare alle famiglie una stangata senza precedenti, con un rincaro su base annua pari a 355 euro, 184 euro per la luce e 171 euro per il gas. Per questo serve subito un secondo intervento, che includa anche le accise sulla benzina e sul gasolio, saliti in un anno, rispettivamente, del 18,4% e del 17,9%, ma che ritorni anche su luce e gas, azzerando come promesso gli oneri di sistema del gas, che invece sono rimasti, per quanto abbattuti del 66,26%, e che poi agisca sulle accise, che per il gas pesano sulla bolletta finale per il 15,78% e annulli anche le addizioni regionali del gas che gravano per il 2,10%. Pericoloso anche il raddoppio del carrello della spesa, che passa dal +0,6% di agosto all’1,2% di settembre, visto che incide direttamente sulla spesa di tutti i giorni della casalinga di Voghera” aggiunge Dona.

“L’inflazione al 2,6% significa, per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita pari a 959 euro su base annua, 361 solo per Abitazione, acqua ed elettricità, 378 euro per i Trasporti. Per una coppia con 1 figlio, la maggior spesa annua è pari a 893 euro, 362 per l’abitazione, 329 per i trasporti, per una famiglia media il rialzo complessivo è di 748 euro, 339 per l’abitazione e 242 per i trasporti” conclude Dona.

Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 2 figli Coppia con 1 figlio Inflazione annua di settembre Prodotti alimentari e bevande analcoliche 72,43 97,33 87,55 +1,3 Bevande alcoliche e tabacchi 2,21 2,59 2,75 +0,4 Abbigliamento e calzature 9,63 16,81 12,62 +0,7 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 339,48 360,55 361,62 +9,7 Mobili, articoli e servizi per la casa 18,47 21,05 21,83 +1,4 Servizi sanitari e spese per la salute 14,20 15,67 15,65 +1,0 Trasporti 242,25 378,24 329,46 +7,0 Comunicazioni -7,83 -10,41 -9,54 -1,1 Ricreazione, spettacoli e cultura 4,57 7,22 5,71 +0,3 Istruzione -7,22 -20,06 -10,87 -3,8 Servizi ricettivi e di ristorazione 43,67 67,88 56,17 +2,8 Altri beni e servizi 15,96 21,94 20,06 +0,7 TOTALE RINCARO ANNUO (*) 748 959 893 +2,6

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

(*) totali arrotondati