Inghilterra. I rifugiati ucraini potranno accedere all’assistenza sanitaria, istruzione e altri benefici

AgenPress – Tutti i rifugiati ucraini in arrivo in Inghilterra potranno accedere gratuitamente all’assistenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, ha affermato giovedì il Dipartimento della salute e dell’assistenza sociale.

Qualsiasi trattamento avvenuto dall’inizio dell’invasione russa sarà coperto anche per gli ucraini fuggiti dal loro paese nel Regno Unito.

“Come parte dell’offerta del Regno Unito a quegli ucraini che vengono nel Regno Unito, ci siamo impegnati a fornire pieno accesso a una gamma di servizi pubblici, inclusi medici, scuole e supporto completo delle autorità locali”, ha affermato il dipartimento in una nota.

- Advertisement -

Le misure introdotte dal Regno Unito riguardano anche l’istruzione, i benefici e il diritto al lavoro, secondo il ministro dell’Interno Priti Patel.

“Il popolo ucraino sta affrontando sofferenze e traumi inimmaginabili per mano del regime barbaro di Putin. Stiamo fornendo un rifugio sicuro per alcune di queste persone e non appena arriveranno in Inghilterra potranno accedere al supporto di cui hanno bisogno, inclusi assistenza sanitaria, istruzione, sussidi e diritto al lavoro, contribuendo a fornire un po’ di stabilità in un momento difficile tempo”.

“Abbiamo agito rapidamente per fornire sostanziali aiuti umanitari all’Ucraina e siamo spalla a spalla con i nostri partner internazionali. Coloro che hanno bisogno di cure saranno curati dal nostro incredibile personale del SSN mentre li diamo il benvenuto in questo paese”, ha affermato il segretario alla salute e all’assistenza sociale Sajid Javid.