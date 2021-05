Insetto come cibo, On. Angelo Ciocca: “Meglio il nostro made in Italy alimentare”

AgenPress. “L’Unione europea, su autorizzazione degli Stati membri, dà il via libera al primo insetto come cibo aprendo alla commercializzazione delle larve gialle essiccate, ritenute ora un alimento. Quest’ultimo infatti, dopo la valutazione scientifica da pare dell’EESA, potrà essere utilizzato come spuntino o come ingrediente proteico.

Una scelta tuttavia non condivisa dal 54% degli italiani, secondo la Coldiretti/Ixè, che considera giustamente gli insetti come estranei alla nostra cultura alimentare nazionale. L’approvazione a livello europeo di questa commercializzazione, per di più in nome di un sistema alimentare più sostenibile, rappresenta un vero e proprio affronto nei confronti del nostro made in Italy alimentare, riconosciuto in tutto il mondo e ritenuto il migliore dell’anno secondo il ranking elaborato da US News & World Report: una risposta alle ultime perplessità indotte dalle etichette a semaforo volute in Ue, tutt’ora un vero e proprio pericolo per le nostre eccellenze.

Il nostro made in Italy, con la sua dieta mediterranea, rappresenta già uno dei modelli alimentari più sostenibili per l’ambiente e la salute, universalmente riconosciuta dall’Unesco”.

Questo è stato il commento che l’eurodeputato leghista, Angelo Ciocca, ha fornito dopo il primo ok da Bruxelles all’immissione sul mercato della tarma della farina.