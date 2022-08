Iran. Mohammad Eslami, “abbiamo la capacità tecnica di costruire la bomba atomica”

- Advertisement -

AgenPress – Il capo dell’Organizzazione per l’energia atomica dell’Iran (AEOI) Mohammad Eslami afferma che l’Iran ha la capacità tecnica di costruire una bomba atomica, ma un programma del genere non è all’ordine del giorno. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Mehr.

Frasi che arrivano non a caso a pochi giorni dall’appello avanzato dall’UE per salvare l’accordo nucleare internazionale del 2015 e dalle frasi minacciose del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche che invece lasciavano intendere che la Repubblica islamica avesse un forte interesse per le armi nucleari.

L’Iran ha, infatti, risposto alla proposta dell’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea (Ue) Josep Borrell rispetto al rilancio dell’accordo sul nucleare del 2015 condividendo le proprie idee a riguardo “sia in forma che in sostanza”.

Lo ha scritto su Twitter il capo negoziatore sul nucleare di Teheran, Ali Bagheri Kani, aggiungendo che la Repubblica islamica punta ad arrivare velocemente alla conclusione del negoziato. “Come Iran, siamo pronti a concludere i negoziati in un breve periodo, l’altra parte dovrebbe essere pronta a fare lo stesso” ha scritto Bagheri Kani. Martedì scorso, Borrell aveva fatto sapere di avere inviato una bozza di testo per rilanciare il patto sul nucleare del 2015, a partire dal quale l’Iran aveva limitato la sua attività nucleare in cambio della rimozione di sanzioni economiche.

Il precedente accordo di Vienna mirava a impedire all’Iran di acquisire armi nucleari ma dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo ha rescisso unilateralmente nel 2018 applicando tutte le sanzioni statunitensi all’Iran, Teheran ha iniziato gradualmente a violare i suoi impegni.

Da novembre scorso a Vienna sono in corso colloqui tra Iran, Cina, Russia, Francia, Gran Bretagna e Germania per tentare di rilanciare il patto. Da marzo il negoziato aperto nella capitale austriaca si trova in fase di stallo.