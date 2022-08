Iran. Per la prima volta dalla rivoluzione islamica del 1979 le donne assistono ad una partita di calcio

L’ultimo match a cui hanno assistito è stata una qualificazione alla Coppa del Mondo tre anni fa. All’epoca, le autorità cedettero in seguito alle proteste suscitate dalla morte di Sahar Khodayari, 29 anni, che si era data fuoco in attesa del processo per aver cercato di assistere a una partita travestita da uomo. Khodayari è diventata nota come ‘Blue Girl’, i colori della squadra per cui tifava e simbolo della lotta per i diritti delle donne in Iran.