Iraq. Azhi deve essere operato alle gambe. La speranza dei genitori di portarlo in Germania prima che compia 5 anni

AgenPress – Azhi, quattro anni, zoppica attraverso un centro migratorio improvvisato al confine polacco-bielorusso. Afferrando la mano di sua madre per sostenersi, infila con cura le gambe sotto pile di coperte donate.

“Vogliamo andare in Germania in modo che Azhi possa essere operato”, dice sua madre, la 28enne Shoxan Hussein. “I medici hanno detto che deve farlo prima che compia cinque anni”.

La famiglia di Azhi era tra le centinaia di migranti che hanno tentato di entrare in Polonia dalla Bielorussia nelle ultime settimane con la speranza di chiedere asilo nell’Unione europea. Dopo giorni trascorsi nella gelida foresta bielorussa, dove i migranti affermano di essere stati oggetto di percosse e privazione di cibo da parte delle forze bielorusse, la famiglia non è mai riuscita ad attraversare il confine.

Diverse persone sono morte lungo il viaggio mentre migliaia sono rimaste bloccate in condizioni disumane. Azhi e i suoi genitori sono sopravvissuti illesi.

Giorni dopo, sono tornati alla loro nativa Erbil, il centro commerciale del Kurdistan iracheno, su un volo di rimpatrio iracheno. Stanno già cercando di tracciare un nuovo percorso in Europa.

“Non c’è futuro per mio figlio in Iraq”, ha detto il padre di Azhi, il 26enne Ali Rasool, dalla sua casa di Erbil. “Dobbiamo cercare di arrivare in Europa è per Azhi. Ho bisogno di un futuro per mio figlio”.